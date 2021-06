Absatzmärkte sind gefragt: Warum Österreich jetzt Italien unterstützt

Mario Draghi gilt weithin als Garant dafür, dass Italien in der Lage ist, das viele Geld, das in Europa für das Land reserviert ist, auch abzuholen. Das Geld gibt es nämlich nicht ohne Auflagen. Es müssen Projekte für Digitalisierung und Klimaschutz dabei sein, und deren Umsetzung wird kontrolliert. Sonst bleiben die Finanzmittel in Brüssel liegen. „Italien steckt das europäische Geld im wesentlichen in zwei Bereiche: in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, vor allem im Süden, und in die klimagerechte Transformation der Industrie, was vor allem Oberitalien zugute kommt“, sagt Gewessler. Die Forschung zum Umstieg auf Wasserstoff sei dabei ein großes Thema.