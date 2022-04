Gewessler widerspricht Mikl-Leitner bei Windrädern: „Das geht nicht“

Aber wir versuchen ja gar nicht, den Gasverbrauch zu reduzieren – fast alle Landesenergieversorger bewerben aktuell Gasheizungseinbau. Das ist nicht glaubwürdig.

Also im Jahr 2022, in dieser Situation, kann man doch niemandem guten Gewissens sagen, bau dir eine Gasheizung ein. Auf so eine Heizung müsste man ein Pickerl geben: „Achtung, macht abhängig von russischem Erdgas“. Nicht zuletzt treiben die hohen Erdgaspreise unsere Inflation und Kosten in die Höhe. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, die Gazprom schon. Wir fördern daher den Umstieg mit bis zu 7.500 Euro, oder hundert Prozent für die untersten Einkommensschichten.

Sind Konsequenzen aus dem Krieg, wie der höhere Spritpreis, nicht etwas, das den Grünen entgegenkommt?

Wir reden gerade von einem Angriffskrieg in Europa und den Effekten. Einer davon ist ein Preisschock, den es abzufedern gilt. Krieg ersetzt keine Klimapolitik , und ein Preisschock ist kein Plan, wie wir den Umstieg auf zukunftsfähige Energieversorgung, die uns unabhängig macht von Russland, umsetzen können.