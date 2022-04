Sollen wir russisches Gas boykottieren? Und womit ersetzen?

Sollen die E-Versorger höhere Steuern zahlen?

Tanja Graf (ÖVP):

"Klar ist, dass eine erhöhte Nachfrage auch zu einem Preisanstieg und damit zu mehr Gewinn bei den jeweiligen Unternehmen führt – wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen auch. Die heimischen Energieversorger investieren Gewinne traditionell in einen Ausbau von Infrastruktur und Erhöhung der Versorgungssicherheit – das ist ein wichtiger Beitrag, der allen zugutekommt. Insbesondere für die Energiewende – wir brauchen dazu auch die notwendigen und sicheren Netze.

Es gibt auch vorzeige Eigentümer wie in meinem Bundesland Salzburg bei der Salzburg AG: Hier werden 40% der Dividende somit rund 12 Millionen Euro für die Finanzierung des Anti-Teuerungspakets verwenden. Eine generelle Strompreissenkung wäre weniger treffsicher als ein Anti-Teuerungspaket, das sich speziell an Niedrigverdiener richtet.

Wir als Volkspartei haben daneben gemeinsam mit den Grünen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bereits zwei Anti-Teuerungspakete im Gesamtausmaß von 3,7 Milliarden Euro auf den Weg gebracht."

Lukas Hammer (Grüne):

"Der liberalisierte Markt stößt angesichts der Krise an seine Grenzen – das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass vor dem letzten Winter nicht genug Gas eingespeichert wurde. Die Politik hatte hier keine rechtlichen Grundlagen um Unternehmen vorzuschreiben, genüg Gas einzulagern. Einige Unternehmen machen derzeit hohe Gewinne. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Energieversorger noch längst nicht alle Preissteigerungen des Markts an die Kundinnen und Kunden weitergegeben haben.

Uns ist es wichtig, dass die Kundinnen und Kunden nicht die alleinige Last tragen müssen – es wird daher zu diskutieren sein, wie und in welcher Form die EVU, die ja zumeist im Eigentum der Länder sind, ihren Teil der Verantwortung tragen müssen. Ich habe nur wenig Verständnis dafür, dass sämtliche Gewinne bei den Unternehmen bleiben, die Risiken und Verluste aber von allen getragen werden. Wir haben bereits Entlastungspakete in der Höhe von vier Milliarden Euro beschlossen, um die sehr hohen Energiepreise abzufedern. Sollten weitere kurzfristige Maßnahmen notwendig sein um diejenigen zu unterstützen die sich nicht selbst helfen können, werden wir das natürlich tun."

Alois Schroll (SPÖ):

"Ja. Die SPÖ hat bereits gefordert die Krisengewinne der Energieversorger abzuschöpfen. Völlig unverständlich ist aber, wieso sich die österreichische Bundesregierung bislang vehement gegen eine Reform des Strommarktdesigns gestellt hat. Mit dem aktuellen Preisbildungsmechanismus profitieren ja nicht nur Ökostromerzeuger, sondern auch die Atom-Lobby. Das kann ja nicht ernsthaft die österreichische Position sein."

Axel Kassegger (FPÖ):

"Das sollten wir auf jeden Fall machen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Wir stellen seit Monaten entsprechende Anträge, die von ÖVP, Grünen und Neos niedergestimmt werden. Die SPÖ ist da ähnlicher Meinung wie wir. Die Landesenergieversorger sind ja im Eigentum der öffentlichen Hand, und damit von uns!"

Karin Doppelbauer (Neos):

"Aufgrund dieser Regelung zahlt der Konsument auf der einen Seite derzeit den höchsten Preis – und auf der anderen Seite fahren Energieversorger Gewinne in Milliardenhöhe ein, weil kein wirklicher Preiswettbewerb stattfindet. Die Bundesregierung muss hier tätig werden – einerseits mit Entlastungsmaßnahmen, wie der Abschaffung der Kalten Progression, der Senkung der Lohnnebenkosten oder der zielgerichteten Unterstützung der ärmsten Haushalte.

Andererseits sollen Anreize gesetzt werden, um den Energieverbrauch zu senken. Dem Verbraucher muss mehr Geld im Börsel bleiben, um selbstbestimmt entscheiden zu können, wofür er sein Geld ausgibt."