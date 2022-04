Österreich bekommt sein Öl aus Diktaturen

Generell ist Österreich in den Bereichen Brennstoffe, Energie und Rohstoffe stark von autoritären und hybriden Regimen abhängig. In den Sektoren Brennstoffe und Energie entfallen 51 Prozent aller Einfuhren auf nicht-demokratische Staaten, hält Oswald in seiner Studie fest. Bei den Rohstoffen sind es dann noch einmal 15 Prozent.

Übrigens: Das Öl-Kartell OPEC besteht nur aus Diktaturen und einem hybriden Staat (Nigeria).