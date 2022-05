Hofburg-Kandidatur: MFG will noch "abwarten, was sich innenpolitisch tut"

Seit Sonntag ist es fix: Bundespräsident Alexander Van der Bellen kandidiert erneut für das höchste Amt im Staat. Von den im Nationalrat vertretenen Parteien will nur die FPÖ mit einem eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin ins Rennen gehen. Als mögliche Herausforderin gehandelt wird die FPÖ-Mandatarin Susanne Fürst. Sie übt am Dienstag Kritik an Van der Bellen und dessen ZiB2-Auftritt und sagt auf Nachfrage: "Ich gehöre offenbar zum engeren Kreis der Kandidaten“, die sich Parteichef Herbert Kickl überlegt habe. Eine Entscheidung werde es "in absehbarer Zeit“ geben.

Unentschieden gibt sich derweil noch die MFG, was eine eigene Nominierung betrifft.

Die Partei für "Menschen - Freiheit - Grundrechte" will die nächsten "drei bis fünf Wochen abwarten", sagt MFG-Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler auf KURIER-Nachfrage, "und im Sommer eine Entscheidung treffen". Diese hänge insbesondere davon ab, was sich "innenpolitisch noch tut".

Getan hat sich seit den ersten MFG-Wahlerfolgen - Landtagswahl in Oberösterreich 2021, Gemeinderatswahlen in Tirol und Niederösterreich 2022 - viel. Vor allem, was die der MFG eigene Programmatik betrifft.

Mit der vorzeitigen Abschaffung der Maskenpflicht per 1. Juni und dem weiteren Aussetzen der Impfpflicht, geht die MFG ihres Kernthemas verlustig.