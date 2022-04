Warum es für die FPÖ taktisch klug ist, gegen Van der Bellen anzutreten

Insofern versteht Bachmayer nicht, dass andere Parteien auf eine Kandidatur und die damit einhergehende Daueraufmerksamkeit für die Zeit des Wahlkampfs verzichten. Sollte tatsächlich Susanne Fürst gegen Alexander Van der Bellen ins Rennen gehen, spiele der Faktor Frau "keine Rolle", so Hajek. "Das hat schon Benita Ferrero-Waldner bei der Hofburg-Wahl gegen Heinz Fischer versucht und ist damit gescheitert." Ein Ergebnis im zweistelligen Bereich ist bei Fürst jedenfalls möglich, so Bachmayer. "Man darf nicht vergessen, dass es nicht nur Befürworter von Van der Bellen gibt und die ÖVP keinen eigenen Kandidaten aufstellen will. Das heißt, dass viele bürgerliche Stimmen zu holen sind."

Für Meinungsforscher Hajek handelt es sich um "eine taktische Kandidatur" wie 2016 von Norbert Hofer. "Der zeigte, dass auch ein unbekannteres Gesicht erfolgreich sein" und "ein achtbares Ergebnis von rund einem Drittel der Wählerstimmen" erzielen kann. Ein derartiges Ergebnis hält Hajek im Falle von Fürst indes für "unrealistisch".