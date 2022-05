Van der Bellen: "Vor fünf Jahren war ich noch ein junger Hupfer"

Die ÖVP gab am Montag offiziell bekannt, dass sie auf einen Kandidaten verzichten wird. Sie wird keine Wahlempfehlung abgeben. „Es steht allen Menschen in der ÖVP frei, dass sie sich persönlich für Van der Bellen aussprechen, wenn sie das wollen“, sagt Generalsekretärin Laura Sachslehner zum KURIER. Freundliche Töne kommen auch von ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer: „Die Zusammenarbeit mit dem Herrn Bundespräsidenten war in den vergangenen Jahren sehr positiv, und wir wünschen ihm für seine Kandidatur alles Gute.“

Für die ÖVP ist der Verzicht auf einen eigenen Kandidaten nicht unproblematisch, denn sie überlässt damit das gesamte rechte Spektrum der FPÖ. Ein gutes Resultat bei der Hofburgwahl – da ist die Rede von 25 bis 30 Prozent – würde die FPÖ bundesweit beflügeln. Da es zwischen ÖVP und FPÖ Wählerüberschneidungen gibt, kann die FPÖ die Hofburg-Wahl nutzen, um (an Sebastian Kurz) verlorenes Terrain zurückzugewinnen.

Aus Sicht der ÖVP sind daher alle Kandidaten, die der FPÖ Konkurrenz machen, erfreulich. Derer dürfte es einige geben: Gerald Grosz zum Beispiel, der frühere BZÖ-Politiker, will auf eigene Faust antreten. Auch der Chef der Bierpartei, Marco Pogo, könnte FPÖ-Stimmen abziehen – und erst recht ein MFG-Kandidat, sofern die Impfgegner einen aufstellen.

Die FPÖ legt mit ihrer Kandidatenpräsentation keine Eile an den Tag. „Vor dem Sommer“ werde es so weit sein, heißt es. Die Juristin Susanne Fürst gilt als Favoritin.