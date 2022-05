Susanne Fürst: Was die potenzielle FPÖ-Kandidatin für die Hofburg auszeichnet

Herbert Kickls Stellvertreterin fährt auch in Sachen Asylpolitik eine harte rechte Linie und wirft der ÖVP Versagen vor. Sie bewertet in einem FPÖ-TV-Interview die „ohne Limit-Aufnahme“ ukrainischer Flüchtlinge als „großen Fehler“. Die Einreise nach Österreich sollte laut Fürst nur einem bestimmten Kontingent an ukrainischen Flüchtlingen gewährt werden. Dieses Kontingent sei auch nur dann in Österreich aufzunehmen, wenn der Krieg länger andauern würde. In der ORF-Sendung „Im Zentrum“ erklärt Fürst die Zuwanderung fremder Kulturen, im Speziellen islamischer Kulturen, pauschal zur „größten Bedrohung österreichischer Frauen“.

Privat lebt Fürst in Oberösterreich. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen im Alter von 15 und 16 Jahren. Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sie sich als Naturmensch und bei ihrer Arbeit als Politikerin. Sie zeigt sich beim Wandern im Wald, Langlaufen und mit einer über den Weg gelaufenen Katze beim Spazieren.