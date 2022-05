Bundespräsident im Wahlkampf: Kurz, konzentriert – und sparsam

Ein mysteriöses Video auf Tiktok markierte vergangene Woche den Start seiner Kampagne: Zum Punkrock-Klassiker „Should I stay or should I go“ war da Alexander Van der Bellen zu sehen. Urheber: unbekannt. Am Sonntag dann die Auflösung, wieder via Social Media, diesmal aber offiziell: Van der Bellen will bleiben. Der 78-Jährige bewirbt sich erneut für das Amt des Bundespräsidenten.

Den Wahlkampf will er „kurz, konzentriert und sparsam“ anlegen, sagte er am Montag vor Journalisten: Maximal sechs Wochen soll die Intensivphase dauern. Als logischer Wahltermin wird der 9. Oktober kolportiert.

Wahlkampf und Amtsgeschäfte sollen sauber voneinander getrennt werden, deshalb finden Interviews und Pressekonferenzen sowie die Arbeit im Hintergrund auch nicht in der Hofburg statt, sondern in einem „kleinen, nicht zwingend repräsentativen Büro“, heißt es aus seinem Team. Kein Cent soll vergeudet werden, das Staatsoberhaupt ist auf Spenden angewiesen.