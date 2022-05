Van der Bellen kandidiert erneut als Bundespräsident

Mit der Bekanntgabe am Sonntag ist zuletzt gerechnet worden, war doch am Donnerstag ein professionell gestaltetes Video auf der Plattform TikTok veröffentlicht worden, in dem Van der Bellen unterlegt mit dem Klassiker "Should I stay or should I go" ("Soll ich bleiben oder gehen") der englischen Punkrockband "The Clash" zu sehen ist. Dass der Account "Der Kandidat" tatsächlich Van der Bellen zuzuordnen ist, wurde bisher offiziell aber nicht bestätigt.