Heiße Woche in U-Ausschuss und Sondersitzung: Gegen wen warum ermittelt wird

Die Auswertung des Handys von Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek hält die heimische Politik weiter in Atem. Am Ostermontag war bekannt geworden, dass Justizministerin Alma Zadić (Grüne) Beschwerde gegen die Aufhebung von Pilnaceks Suspendierung einlegen wird und sich nun das Bundesverwaltungsgericht der Sache annehmen muss.



Aber auch im Verlauf der Woche wird die Handyauswertung für einigen Gesprächsbedarf sorgen. Immerhin soll Pilnacek über geheime Informationen über eine bevorstehende Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) verfügt haben. Und just dieser ist am Mittwoch im U-Ausschuss geladen. Am Freitag wird er in der Causa Pilnacek von den Oppositionsparteien per Dringlicher Anfrage ins Parlament zitiert. Bei der Sondersitzung des Nationalrates soll es außerdem um die Chats zwischen Gernot Blümel sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz und ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid gehen.

Wie das alles zusammenhängt? Der KURIER hat einen Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) gegen wen wegen welcher Vorwürfe ermittelt wird. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.