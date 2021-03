Schmid nach Bestellung zum ÖBAG-Chef: "Ich liebe meinen Kanzler"

Gleich nach Ostern ist ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel in den Ibiza-U-Ausschuss geladen. Stoff gibt es für seine zweite Ladung in einer Menge, die die Befragungszeit wohl sprengen wird. Neben dem Novomatic-Komplex, wo Blümel als Beschuldigter geführt wird, landet rechtzeitig vor der Befragung eine 186 Seiten starke Analyse der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) der Chats von ÖBAG-Chef Thomas Schmid im Ausschuss. Auch Schmid wird als Beschuldigter in der Casinos-Causa geführt.

Die Auswertung von Chats (liegt dem KURIER vor) mit 80 Personen zeigt detailreich, wie Schmid sich in die Position des neuen Chefs der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG im April 2019 hievte. Schmid hatte ursprünglich alle seine Chats gelöscht, allerdings auf die iCloud vergessen. So konnten alle digitalen Gesprächsprotokolle von der WKStA ausgewertet werden. Eine digitale Goldmine offenbarte sich:

Egal, ob es sich um das neue ÖBAG-Gesetz, die Ausschreibung oder die Besetzung des neuen Aufsichtsrates handelte, Schmid war als damaliger Generalsekretär im Finanzministerium in sämtliche Vorgänge federführend involviert – und damit auch in der Position, alles auf Schiene zu bringen, damit er Alleinvorstand wird. Um Vorstandschef zu werden, schrieb sich Schmid selbst die Ausschreibung für die Stelle und sorgte dafür, dass im Anforderungsprofil die „Internationalität“ gestrichen wird. Denn Schmid hatte keine Managementerfahrung im Ausland.

"Es ist so verdammt cool jetzt im BMF!!!"

Für die allumfassende Unterstützung von Kurz zeigt sich Schmid sehr dankbar. Im Februar 2018 schreibt der Spitzenbeamte an Kurz: „Dich zu haben, ist so ein Segen. Es ist so verdammt cool jetzt im BMF!!! Danke dir total dafür!“

Nachdem das neue ÖBAG-Gesetz am 11. Dezember 2018 im Nationalrat beschlossen wurde, kommentiert das der damalige Regierungskoordinator Blümel in einer Nachricht an Schmid so: „SchmidAG fertig!“ Und fügt ein Bizeps-Emoji hinzu.