Brisanter Krimi rund um Höchstrichter Brandstetter

Und 2019 soll Brandstetter als Strafverteidiger Tojners dazu beigetragen haben, dass der Investor über eine bevorstehende Hausdurchsuchung informiert wurde. In dieser Causa steht Tojner im Verdacht, durch die Übernahme von drei ehemals gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften (Gesfö, Riesenhof, Pannonia) das Land Burgenland um bis zu 100 Millionen Euro geschädigt zu haben.

Die Information über die geplante Razzia soll sich Brandstetter bei Sektionschef Christian Pilnacek besorgt und an Tojner weitergegeben haben. Besonders pikant ist eine SMS, die Brandstetter 90 Minuten vor der Hausdurchsuchung an Tojner schrieb: „Wenn die heute kommen: ganz ruhig bleiben …“ Die Staatsanwaltschaft schließt aus dieser „aufmunternden Nachricht“, dass Brandstetter und Tojner „vorab definitive Kenntnis“ von der Razzia am 25. Juni 2019 hatten.

Tojners Verteidiger sagen, dass der Tipp nicht von Pilnacek oder Brandstetter kam, sondern durch Medienanfragen an Tojners Büro rund um den 14. Juni 2019 bezüglich einer geplanten Razzia. Am 24. Juni 2019 teilte Tojners Anwalt Karl Liebenwein diesen Umstand der ermittelnden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch schriftlich mit.