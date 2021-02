Christian Pilnacek: Der Weg vom mächtigen Beamten zur Suspendierung

"Setzts euch z'samm und daschlogts es"

Für gehörigen Wirbel hatte Pilnacek vor allem in der Eurofighter-Causa und dem damit verbundenen Konflikt mit der WKStA gesorgt. Letztere zeigte ihn 2019 wegen Amtsmissbrauchs an, was letztlich ohne Folgen blieb. Der Vorwurf: Pilnacek habe versucht, das Eurofighter-Verfahren teilweise abzuwürgen. "Setzts euch z'samm und daschlogts es, aber das hättet ihr vor drei Jahren machen können", so der legendär gewordene Satz aus einem heimlich aufgenommenen Gesprächsmitschnitt.