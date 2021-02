Nach Pilnacek-Suspendierung: VfGH gibt am Nachmittag Statement zu Brandstetter ab

Nach den Vorwürfen über eine vorab verratene Razzia ist Strafrechts-Sektionschef Christian Pilnacek am Donnerstag suspendiert worden. Ebenfalls in Verdacht geraten ist der Verfassungsrichter (und Ex-Justizminister) Wolfgang Brandstetter. Er wurde allerdings (noch) nicht suspendiert.



Wie das Ö1-Mittagsjournal berichtete und dem KURIER bestätigt wurde, wird es am heutigen Freitagnachmittag noch ein Statement seitens des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) geben.

Die (unbestätigte) Vermutung: Der VfGH könnte nach der Suspendierung von Pilnacek nachziehen und auch Brandstetter vorübergehend als Verfassungsrichter abziehen.