WKStA ersuchte Außenministerium um Amtshilfe in Spenden-Causa

Nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aus dem Finanzministerium sämtliche E-Mails, elektronische Akten und Datenträger sowie Unterlagen und Beweisgegenstände sichergestellt hat, die in Zusammenhang mit dem Steuerproblem von Novomatic in Italien stehen - der KURIER berichtete - ist ein sogenanntes "Amtshilfeersuchen" auch an das Außenministerium ergangen.

Das heißt: Das Außenministerium war gebeten worden, die Frage zu klären, ob es 2017 im Zusammenhang mit den Steuerproblemen von Novomatic in Italien zu Unterstützungshandlungen seitens des Außenministeriums gekommen ist. Der nunmehrige Kanzler, Sebastian Kurz, war von 2013 bis 2017 Außenminister.