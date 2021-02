Blümel-Aussage läuft: Was die Korruptionsjäger wissen wollen

Die Vorwürfe gehen aus der Anordnung zur Hausdurchsuchung an Blümels privaten Adressen hervor. Ausgangspunkt ist eine SMS, die der frühere Novomatic-Chef Harald Neumann am 12. Juli 2017 an Gernot Blümel sandte. Darin bat er um einen Termin mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz noch in derselben Woche, "erstens wegen Spenden und zweitens wegen eines Problems, das wir in Italien haben".

Der Novomatic drohte damals 60 Millionen Steuernachzahlung.

Im Juli 2017 war Blümel nicht-amtsführender Stadtrat von Wien. Er hat Neumanns Ansinnen an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, weitergeleitet.

Von einer Kommunikation zwischen Blümel und Kurz zu diesem Thema ist nichts aufgetaucht. Das Außenministerium hat bekannt gegeben, dass nach Durchsuchen sämtlicher Unterlagen nichts über eine Amtshandlung, Gesprächsnotiz etc. zwischen dem damaligen Minister Kurz und dem Außenamt in der Steuersache Novomatic vorhanden sei. Sprich: Es habe keine Intervention gegeben.

Die Gesetzeslage ist so, dass eine Amtshandlung, für die Geld in Aussicht gestellt wurde - und es muss gar nicht geflossen sein - strafbar ist.

Blümel wird von den Ermittlern als "Mittelsmann" bezeichnet, um an den damaligen Außenminister ein "pflichtwidriges" Ansinnen durch Neumann heranzutragen. Wörtlich heißt es in der Anordnung zur Hausdurchsuchung: "Nach der Verdachtslage haben Mag. Neumann und Mag. Blümel das Verbrechen der Bestechung nach Par 307 Abs 1 und 2 begangen."

Wie der KURIER berichtete, hat die WKStA inzwischen auch im Finanzministerium die Suche nach Unterlagen, Akten, Mailverkehr etc. zur Causa Novomatic/Italien angeordnet.

Gernot Blümel und Sebastian Kurz haben alle Verdächtigungen, sie hätten unkorrekte Amtshandlungen gesetzt oder gar Geld von der Novomatic genommen, strikt zurück gewiesen. Kurz hat der WKStA einen Brief geschrieben, wonach er aussagen möchte. Er warf ihr "fehlerhafte Fakten" vor.