U-Ausschuss: Pilnacek-Befragung, gelöschte Mails und ein neuer Verfahrensrichter

Christian Pilnacek beginnt mit seinem Eingangsstatement. Allerdings sind Bohrgeräusche im Parlament so laut, dass man kaum ein Wort versteht. Der entmachtete Sektionschef gibt einen Überblick über seine Karriere und an welchen wichtigen Justizreformen er maßgeblich beteiligt war. Er war nie einem politischen Kabinett, sagt Pilancek. Und meint weiter: "Ich gehöre keinem Netzwerk an, bin kein Freimaurer, Burschenschafter oder beim Lions-Club“.