Pilnacek über U-Ausschuss: „Sinnlose Fragen, sinnlose Antworten“

Die Justiz weigert sich das gesamte Rohmaterial des Ibiza-Videos dem U-Ausschuss zur Verfügung zu stellen. Warum stellt man die Justiz in dieser Frage auf stur?

Die Staatsanwaltschaft kann nur das zur Verfügung stellen, was in die Akten kommt und was strafrechtlich relevant ist. Wir werden die Persönlichkeitsrechte anderer nicht verletzen, damit strafrechtlich nicht relevante Passagen aus dem Video in den Akt kommen, nur weil es den Ibiza-U-Ausschuss gibt. Letztendlich wird der Verfassungsgerichtshof klären müssen, ob der U-Ausschuss das gesamte Videomaterial bekommt oder nicht.

Die SPÖ prüft derzeit, ob Sie den Verfassungsgerichtshof in dieser Frage befassen soll...

Das soll sie tun, wir werden unsere Rechtsmeinung nicht ändern.

Die Opposition behauptet, dass das schwarze Netzwerk in der Justiz per Weisung die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) von den Ermittlungen in der Schredder-Affäre abgezogen hat, um Sebastian Kurz und die ÖVP zu schützen ...

Auch das ist eine falsche Darstellung. Es war eine Mutmaßung, dass auf den Druckerplatten das Ibiza-Video zu finden war. Die WKStA konnte in der Schredder-Affäre keinen Konnex zum Ibiza-Video herstellen. Daher blieb nur der Vorwurf zu klären, ob die Person, die die Druckerplatten zum Schreddern gebracht hat, die Rechnung bewusst verschlampt hat. Das ist aber keine Aufgabe der WKStA.