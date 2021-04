Neue Pilnacek-Chats: "Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?“

Der emotionale Chat zwischen Niedrist und Pilnacek war auch Teil der Disziplinaranzeige gegen den Sektionschef, die in der Vorwoche von einem Disziplinar-Gremium aufgehoben wurde. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Ausgerechnet ein Justiz-Sektionschef, der spätabends eine Sicherstellung der WKStA als „Putsch“ bezeichnet und auch noch als Ratgeber für den Kabinettschef fungiert - also Ratschläge gibt, wie man gegen die eigene Staatsanwaltschaft vorgehen kann. Darf denn das sein? Müsste hier nicht die Suspendierung verlängert werden?

Beamte dürfen eine Privatmeinung haben

Der KURIER sprach mit dem Disziplinarrechtsexperten Martin Riedl. Er vertrat vor rund zwei Jahren auch den Ex-BVT-Chef Peter Gridling, als dieser suspendiert wurde, erfolgreich. Er sagt ganz klar: Sektionschefs haben das Recht auf eine Privatmeinung. „Diese darf auch sehr hart formuliert sein. Sie darf nur nicht untergriffig, beleidigend, sexistisch oder rassistisch sein.“ Wenn das Interesse des Amtes nicht gefährdet ist, ist „keine Suspendierung gerechtfertigt“, so Riedl. Da Pilnacek seit Mai 2020 nicht mehr für dir Aufsicht der Staatsanwaltschaft zuständig ist, fällt das Vorgehen der Staatsanwaltschaft auch nicht mehr in seinen Aufgabenbereich.

Ministerium brauchte rechtlichen Rat

Und was sagt das Finanzministerium zu diesem Chat? Die " Information über die Sicherstellungsanordnung bereits am 23. Februar über den Rechtsvertreter des Ministers an das Ressort herangetragen wurde, mit der Bitte um Nennung von Ansprechpartnern auf Beamtenebene – Diese wurden den zuständigen Behörden unmittelbar genannt.“ Bereits am Vormittag des 24. Februar gab es laut Informationen des Finanzministeriums ein Treffen zwischen den Vertretern der Ermittlungsbehörden und der zuständigen Ressorts.

Im Zuge dieser Gespräche hätte sich gezeigt, dass bei der Sicherstellungsanordnung der WKStA hinsichtlich des Lieferumfanges und des Datenschutzes von Mitarbeitern rechtlicher Klärungsbedarf seitens des Finanzministeriums festgestellt worden ist. "Fraglich war auch, ob seitens der WKStA nicht das Instrument der Amtshilfe genutzt hätte werden müssen“, heißt aus dem Finanzministerium..

In weiterer Folge war es wichtig, argumentiert das Finanzministerium, hier "rasch Klarheit und Rechtssicherheit über die weitere Vorgehensweise zu bekommen“. Das entspricht auch dem zu Beginn der Ermittlungen erteilten Auftrag des Bundesministers an das Ressort, volle Kooperation und einen Beitrag zur raschen Aufklärung zu leisten. Weitere Anordnungen, wie dieser Auftrag auf operativer Ebene umgesetzt wird, braucht und gibt es nicht. In weiterer Folge wurde Finanzprokuratur-Präsident Wolfgang Peschorn seitens des Finanzministeriums gebeten, die weitere Abstimmung mit der WKStA hinsichtlich der Datenlieferung zu koordinieren. Zwischen dem Bundesminister und SC Pilnacek gab es keine Kommunikation.