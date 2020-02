Die Grünen als Partner oder Aufputz in der Regierung?

Finanztransaktionssteuer

Bei seiner Regierungserklärung im Parlament verspricht Vizekanzler Werner Kogler noch, die Bundesregierung werde sich in Brüssel für die Finanztransaktionssteuer einsetzen. Seit 2011 wird die Steuer gegen die Umtriebe der Finanzspekulanten verhandelt. Drei Wochen später erklären ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und Kurz, „ Österreich“ werde den letzten Vorschlag zur Einführung der Steuer sicher nicht mittragen. Wer in diesem Fall „ Österreich“ ist bzw. vertritt, bleibt unklar. ÖVP-Chef Kurz erwartet sich nun neue Vorschläge, sagte er am Dienstag bei seiner Stippvisiste in Berlin. Vielleicht findet sich in dieser Frage noch ein Kompromiss.