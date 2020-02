Seenotrettung: ÖVP-Schallenberg lässt Grünen-Anschober abblitzen

Die ÖVP nimmt die Forderung des Grünen Sozialministers Rudolf Anschober, die Seenotrettungsmission Sophia im Mittelmeer wieder aufzunehmen, nach eigener Aussage "gelassen“. Außenminister Alexander Schallenberg sagt in einem Statement: "Die Position Anschobers ist weder neu noch überraschend. Für die Position der Republik ist sie jedoch nicht relevant, da die österreichische Linie in dieser Frage in Brüssel vom Außenminister vertreten wird und nicht in Anschobers Zuständigkeitsbereich fällt.“