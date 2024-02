Vier Jahre später: Welche Spuren die Pandemie hinterlassen hat

Versöhnung. Die viel zitierte Spaltung in der Gesellschaft, die sieht Bernhard Kittel, Wirtschaftssoziologe an der Uni Wien und ehemaliger Leiter des „Austrian Corona Panel Projects“, nicht. Bei einer „nicht unbeträchtlichen Minderheit“ aber wirkt der Vertrauensverlust infolge von Maßnahmen und Verunsicherung bis heute nach: Dass die Zustimmung gegenüber der Regierung so niedrig ist und (trotz Milliardenhilfen gegen die Teuerung) eine so große Unzufriedenheit vorherrscht, führt er darauf zurück. „Egal, was die Regierung tut, es wird sofort etwas Böses vermutet, oder gar nicht wahrgenommen, weil man sich längst abgewendet hat.“

Vor-Pandemie-Niveau

Schon im ersten Corona-Jahr ist die Zustimmung zur Politik sukzessive geschwunden. In diesem Umfeld konnte die Impfgegner-Partei MFG (zumindest kurz) Fuß fassen und die FPÖ so stark wie nie werden. Die erwähnte „nicht unbeträchtliche Minderheit“ finde sich aber auch unter SPÖ- oder Neos-Wählern, sagt Kittel. Was es jetzt braucht, sei eine „klare und produktive Politik, die sich geduldig den Problemen stellt“. Im Rahmen eines „Versöhnungsprozesses“ hat die Regierung Fehler eingestanden, damit war das Thema auch schon wieder erledigt. Vertrauen zurückzugewinnen sei aber ein längerer Prozess, und „unglaublich schwierig“, sagt Kittel.

Während Politik polarisiert, sieht der Forscher, dass sich die Gesellschaft erholt: „Zu Beginn gab es ein starkes Zusammenrücken, dann eine Entsolidarisierung. Mittlerweile sind wir wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau.“