Schlechtes Zeugnis für die Justiz: Kreutner verteidigt Kommissionsbericht gegen Kritik

Was meinte Kreutner konkret?

Die "zwei Klassen" seien im Gesetz so angelegt, erklärte Kreutner: In so genannten "clamorosen" Causen (Fälle von öffentlichem Interesse, Anm.) entscheiden Staatsanwaltschaften nicht allein über Anklage oder Einstellung, sondern müssen über ihr Vorhaben Bericht erstatten und es auf dem Wege der Fachaufsicht - bestehend aus Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium mit einer Politikerin (bzw. einem Politiker) an der Spitze - genehmigen lassen. Dadurch wird zumindest die Möglichkeit eröffnet, zu intervenieren.

Und genau das hat die Kommission festgestellt. Dreh- und Angelpunkt hierbei sei Christian Pilnacek gewesen, der als Sektionschef zwischen 2010 und 2020 nicht nur für die Legistik, also die Ausgestaltung des Strafrechts, sondern auch für ihre Anwendung in Einzelstrafsachen zuständig war.

Zudem kann das Justizministerium per Weisung bestimmen, dass weiterermittelt oder "rechtliche Fragen" geklärt werden müssen. Verfahren können sich dann um Wochen, wenn nicht Monate verzögern - was laut Kommission auch eine Möglichkeit sei, um unsachlich Einfluss zu nehmen. Stichwort Verzögerungstaktik.

Diese Optionen hat der Normalbürger schon alleine deshalb nicht, weil sein Fall direkt von der Staatsanwaltschaft vor Gericht gebracht wird.