"Besorgniserregend" - Immer mehr Eltern nehmen Kinder aus Schule

Recht und Pflicht

In Österreich gilt keine Schul- sondern eine Unterrichtspflicht. Kinder können häuslichen Unterricht oder eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht (kein Schulzeugnis) besuchen. Häuslicher Unterricht ist ein Überbleibsel aus der Zeit Maria Theresias und war für Adelige gedacht

649 Abmeldungen

zum häuslichen Unterricht gibt es aktuell in OÖ (2020: 299). In der Steiermark haben sich die Anträge von 423 auf 775 erhöht, in Salzburg mit 240 fast verdoppelt. In Tirol stieg die Zahl von 233 auf 424, in NÖ von 820 auf1.150, in Kärnten sind es mit 200 um 20 mehr. In Vorarlberg sind 93 registriert (116 im Vorjahr). In Wien wurde bisher kein Anstieg registriert (aktuell 190). Keine Angaben gibt es aus dem Burgenland