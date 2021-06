Andreas Khol: "Ein Grundgesetz: SMS jeden Tag löschen"

Sie haben die Postenbesetzungen unter Rot-Schwarz, Schwarz-Blau erlebt. Dass Thomas Schmid sich die Ausschreibung zum ÖBAG-Vorstand gleichsam auf den Leib geschrieben hat …

… das ist immer so gewesen. Ausschreibungen wurden oft so gemacht, dass der Kandidat, der infrage kommt, in der Ausschreibung beschrieben wird. Die beste Abwehr von staatlichem Einfluss auf Personalentscheidungen ist die Privatisierung. Früher gab es wesentlich mehr politische Personalentscheidungen – auch im Spitzenmanagement der Republik. Gerade die, die jetzt am lautesten „Zweiervorstand“ schreien, waren damals für einen Alleinvorstand in der ÖIAG (heute ÖBAG; Anm.)

Die Wortwahl damals war eine andere und nicht wie jene, die heute aus den Chats bekannt?

Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, über rechtswidrig an die Öffentlichkeit gelangte Informationen nicht zu sprechen. Wie alle wissen, sind meine Moralvorstellungen andere. Gewisse Worte wurden damals nicht verwendet, doch es war auch eine andere Zeit. Wir leben heute in einer Zeit der Emojis, in der der allgemeine Sprachgebrauch wesentlich freier ist, Bilder gezeigt und Worte gedruckt werden, die vor 20 Jahren undenkbar waren.