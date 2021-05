Aktenlieferung: Blümel entschuldigt sich für entstandenen Eindruck

Als Politiker müsse man es aushalten, Kritik einzustecken, meinte Blümel. Sich selbst attestierte er aber, einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise in Österreich geleistet zu haben und nicht zuletzt in diesem Sinne auch seiner Vorbildfunktion als Politiker gerecht werde.



Wolfgang Peschorn, Chef der Finanzprokuratur, erklärt ebenfalls, dass der Finanzminister bei den U-Ausschuss-Akten lieferbereit gewesen sei und man schon im März versucht habe, eine Einigung mit den Abgeordneten herzustellen. Er habe dem U-Ausschuss angeboten, alle Nachrichten und Daten in einen Datenraum einzuliefern und gemeinsam mit U-Ausschuss und IT-Spezialisten vom U-Ausschuss gewählte Suchbegriffe einzugeben und die Treffer vorzulegen. Das sei abgelehnt und dann ohne weitere Verständigung der Exekutionsantrag eingebracht worden, sagte Peschorn dem Standard.