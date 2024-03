Denn von der Regierung in Ankara floss seit dem Sieg der Opposition 2019 kaum mehr Geld an den Bosporus.

Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, von der CHP bei einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul am 22. März 2024.

"Große Projekte, die vom Staat unterstützt werden sollten, wurden nicht länger finanziert.“ Oğuz Kaan Salicı kennt die Stadtpolitik, er war einst Vorsitzender der CHP Istanbul. Der KURIER erreicht ihn im 700 Kilometer entfernten Adana, wo er den lokalen Kandidaten im Wahlkampf unterstützt. "Als wir das Geld für den U-Bahn-Ausbau dann selbst aufgebracht haben, fehlte plötzlich eine Unterschrift aus Ankara zur Bewilligung. So läuft das in allen Städten, die die Opposition regiert", schildert er dem KURIER.

Persönliches Anliegen

Erdoğan will Istanbul nicht nur wegen der Wirtschaftsleistung zurückgewinnen: 25 Jahre lang hatte seine islamisch-konservative AKP hier das Sagen, Erdoğan wuchs im Hafenviertel Kasımpaşa auf, war in den 90er-Jahren selbst Bürgermeister. Weil er als Präsident nicht selbst fürs Amt kandidieren kann und will, schickte er den unscheinbaren, aber loyalen "Statthalter" Murat Kurum ins Rennen. In den letzten Wochen fiel dieser, wenn überhaupt, eher ungeschickt auf, etwa wenn er die Istanbuler Stadtviertel verwechselte.