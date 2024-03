17.000 Lira netto, 487 Euro – so viel beträgt der Mindestlohn in der Türkei. Unlängst wurde er angehoben, genauso wie die Pensionen , auf 10.000 Lira (286 Euro). Doch die Inflation frisst jede Erhöhung sofort auf.

© Ferstl Caroline "Zu vermieten" und "zu verkaufen": Immobilienanzeigen in Istanbul. Die Preise sind für viele unleistbar.

Nach einem Rekordwert von 85 Prozent im Oktober 2022 war die Inflationsrate in der Türkei am Sinken – bis zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai des Vorjahres. Seitdem steigt sie wieder, auf 67 Prozent im Februar 2024, so die offiziellen Zahlen. Manche türkischen Beobachter sprechen sogar von dreistelligen Werten. Gleichzeitig befindet sich die Lira im freien Fall. Inzwischen ist ein Euro knapp 35 Lira wert. Vor einem Jahr lag der Preis bei knapp 21, vor fünf Jahren bei 6,5. Preise wie in Westeuropa Für die Bevölkerung heißt das: Preise, die sich ständig ändern, und teilweise auf westeuropäischem Niveau liegen. Die Preissteigerung bei Nahrungsmitteln ist höher als die Inflationsrate, das trifft ärmere Haushalte vergleichsweise stark. Die Gewerkschaft schätzt die Hungerschwelle, also die Minimumausgaben einer vierköpfigen Familie für Lebensmittel, auf 20.000 Lira im Monat. Im Vorjahr wurde die Zwiebel – eine Grundzutat der türkischen Küche – zum Symbol der Inflation und für viele unleistbar. "Heute könnte man sagen: Alle Nahrungsmittel sind zur Zwiebel geworden", sagt Funda. Das Kilo Zwiebeln kostet an diesem Tag übrigens 70 Lira, also 2 Euro – so viel wie in österreichischen Supermärkten.

Kommunalwahl am Sonntag Am Sonntag sind in der ganzen Türkei rund 64 Millionen Wahlberechtigte zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Die auf nationaler Ebene regierende, islamisch-konservative AK-Partei will vor allem die wirtschaftlich starken Städte zurückgewinnen: Ankara, Izmir, Antalya und allen voran Istanbul, wo fast ein Drittel der türkischen Wirtschaftsleistung erwirtschaftet wird. Die hohe Inflation und die schwache Türkische Lira machen der Bevölkerung zu schaffen: Laut Gewerkschaft liegt der Mindestlohn (17.000 Lira) mittlerweile unter der Hungerschwelle (20.000 Lira). Vor allem Pensionisten sind von Armut bedroht, viele müssen trotz hohen Alters nebenbei arbeiten. Sie könnten Erdoğans AKP bei den Wahlen abstrafen.

Kehrtwende der Zentralbank Für viele Wähler wird die wirtschaftliche Lage die größte Rolle für ihre Entscheidung bei der Kommunalwahl am Sonntag spielen. Recep Tayyip Erdoğan weiß das – mittlerweile. Der Präsident verfolgt eigentlich eine islamische Wirtschaftspolitik, setzte stets auf Niedrigzinsen, reihte die Inflationsbekämpfung hinten an und fokussierte sich auf das Ankurbeln der Wirtschaft. Was ihm teilweise auch gelang: Im Vorjahr wuchs die türkische Wirtschaft um 4,5 Prozent. Doch die Inflation galoppierte Erdoğan davon. Seit Sommer des Vorjahres ließ der Präsident deswegen die Zentralbank den Leitzins erhöhen – von 8,5 auf 45 Prozent, vergangene Woche auf 50 Prozent. Die Lira sollte wieder attraktiv für Anleger werden. Zuletzt legten viele türkische Sparer ihr Geld in stabileren Währungen im Ausland an.

© EPA/ERDEM SAHIN Straßenmarkt in Istanbul: Im Februar ist die Inflationsrate auf 67 Prozent gestiegen.