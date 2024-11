Nicht nur Präsidentenamt und Kongress: Auch über Abtreibung wird abgestimmt

Am Rand der Wahlen zum Weißen Haus und zum Kongress stehen am Dienstag in weiteren zehn Bundesstaaten Wahlinitiativen von Befürwortern der reproduktiven Gesundheitsfürsorge auf den Stimmzetteln. Damit soll die sogenannte „Dobbs-Entscheidung” des durch Donald Trump mehrheitlich konservativ besetzten Höchstgerichts aufgehoben werden.

Sie hatte die Verantwortung für die Zulassung oder das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen individuell in die Hände der 50 Bundesstaaten gelegt. Dadurch ist ein Flickenteppich entstanden. In konservativen Bundesstaaten (Texas, Florida etc.) herrschen de facto Verbote ab der sechsten Woche. In liberal regierten Regionen sind die Regelungen aus „Roe versus Wade” (cirka bis zur 24. Woche) konserviert worden.