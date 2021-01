US-Wahl: Einspruch im Kongress eingelegt, Ausschreitungen vor Kapitol

Trump rief Anhänger auf, zum Kapitol zu ziehen

Trump hatte nur wenige Stunden vor der Sitzung eine Rede vor Tausenden Anhängern in Washington gehalten. Dabei hatte er seinen Unmut über republikanische Parteikollegen geäußert, die zuletzt vermehrt den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden anerkannt hatten. "Es gibt so viele schwache Republikaner", sagte Trump am Mittwoch. Vielen Republikanern - u. a. der bisherige Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell - habe er zur Wahl verholfen.

Trump hob als Gegenbeispiel den Abgeordneten Jim Jordan als "großartigen Republikaner" hervor. Jordan ist einer der Volksvertreter, die die Bestätigung der Wahlergebnisse im Kongress am Mittwoch stören wollen. Einige Dutzend republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses und mehrere Senatoren hatten angekündigt, das Wahlergebnis nicht bestätigen zu wollen. Damit dürfte es zu einer Debatte und Abstimmungen in den beiden Kammern kommen - bei denen jedoch am Ende eine klare Mehrheit für die Bestätigung der Ergebnisse als sicher gilt.