Bidens Demokraten nach Sieg in Georgia in Feierlaune

Der künftige US-Präsident Joe Biden äußerte sich optimistisch, dass die Demokraten infolge der Stichwahlen in Georgia die Kontrolle im US-Senat übernehmen werden. „Es sieht so aus, als würden wir aus der gestrigen Wahl mit einer Führung im Repräsentantenhaus und im Senat hervorgehen“, erklärte Biden am Mittwoch. „Das amerikanische Volk fordert Taten und es will Einheit. Ich bin zuversichtlicher denn je, dass wir beides liefern können.“

Biden streckte den Republikanern erneut die Hand entgegen: Er sei entschlossen zu versuchen, mit Politikern beider Parteien zusammenzuarbeiten, „um große Dinge für unsere Nation zu erreichen“. Die Wähler in Georgia hätten klargemacht, dass sie Maßnahmen mit Blick auf Krisen wie die Corona-Pandemie und den Klimawandel wollten.

Durchmarsch

Gehen beide Senatorensitze in Georgia an die Demokraten, dann kann die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris qua Verfassung das Patt im Senat brechen. Ihre Stimme entscheidet dann. Und Biden könnte bis zu den Halbzeit-Wahlen 2022 mit breiter Brust regieren. Weißes Haus, Repräsentantenhaus und Senat wären in demokratischer Hand. Sein Kabinett, Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur, Steuer-Erhöhungen für Reiche oder die aktuell diskutierte Aufstockung der Corona-Hilfen für Millionen Amerikaner von 600 auf 2.000 Dollar pro Person – all das könnte von den bislang tonangebenden Republikanern um Mitch McConnell nicht verhindert werden.