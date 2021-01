Schwarzenegger rechnet mit Trump ab und mahnt Republikaner

„Ich war umgeben von gebrochenen Männern, die ihre Schuld, am schrecklichsten Regime der Welt mitgewirkt zu haben, wegtranken.“ Nicht alle seien Antisemiten oder Nationalsozialisten gewesen, viele seien Schritt für Schritt immer tiefer ins Böse gegangen, weil es der leichteste Pfad gewesen sei.

„Ich glaube nicht, dass Amerika dazu imstande ist, zu diesem Bösen vorzudringen, aber ich glaube, wir sollten uns an die Konsequenzen erinnern, die die Wahl von Selbstsucht und Zynismus vor Dienst (am Volk) und Hoffnung, hervorbringen kann“, schreibt Schwarzenegger.

Trumps Versuche, den Glauben in die Wahlen zu zerstören und Jahrhunderte amerikanischer Prinzipien aus dem Fenster zu werfen, müssten alle politischen Anführer verurteilen, „egal aus welcher Partei“.

Er geht auf den Versuch Trumps ein, 11.780 Stimmen in Georgia zu „finden“ und gratuliert dem dortigen Innenminister Brad Raffensperger zu dessen Standhaftigkeit und mahnt dann seine Parteikollegen, am Mittwoch bei der formellen Bestätigung von Joe Bidens Wahlsieg im Sinne der Wähler zu stimmen. Am Wochenende hatten elf republikanische Senatoren bekanntgegeben, dass sie sich weigern wollen. Schwarzenegger: „Unsere Enkel werden eure Namen nur als jene Bösewichte kennen, die gegen das großartige amerikanische Experiment und den Willen der Wähler gekämpft haben. Ihr werdet in Schande leben.“