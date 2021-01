Das erste Foto vom Schwarzenegger-Enkerl

Arnold Schwarzenegger hat es nach eigenen Angaben überrascht, dass seine Tochter Katherine mit Chris Pratt einen Schauspieler geheiratet hat. "Niemals hätte ich das gedacht", erzählte er kürzlich in einer Zoom-Konferenz mit Co-Stars aus dem Film "Kindergarten Cop" (1990), zu der "Yahoo Entertainment" eingeladen hatte. "Ich dachte, sie hätte die Nase voll davon, mir ständig an Filmsets dabei zuzusehen, wie ich Gebäude in die Luft jage und Menschen umbringe."