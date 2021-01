USA: Erst jetzt ist völlig freie Bahn für Biden ins Weiße Haus

Warum ist die Stichwahl für den Senat in Georgia so wichtig?

Gehen die zwei von den Konservativen gehalten Senatoren-Posten (Perdue/Loeffler) an ihre demokratischen Herausforderer (Ossoff, Warnock), würde der Senat in Washington mit Vizepräsidentin Kamala Harris als Zünglein an der Waage demokratisch beherrscht. Joe Biden könnte aus einem Guss (Weißes Haus, Repräsentantenhaus, Senat) bis zu den Zwischenwahlen 2022 durchregieren. Im gegenteiligen Fall drohen seine Reformvorhaben – vom zustimmungspflichtigen Kabinett bis hin zu Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur – an der Blockade der Republikaner zu scheitern.

Hält die Republikanische Partei nun weiter Trump die Treue? Kommt es gar zur Spaltung?

Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage. Der Ausgang der Stichwahl in Georgia wird den ersten Aufschluss darüber geben. Seit der Wahl im November wächst zwar der offene Protest gegen Trump (allen voran von Senator Mitt Romney). Aber die überwiegende Mehrheit der republikanischen Kongress-Abgeordneten steht weiter fest zu Trump. Weniger aus ideologischen Gründen. Sondern aus Furcht, von den 74 Millionen Amerikanern abgestraft zu werden, die Trump gewählt haben. Eine Abspaltung ist kurzfristig unwahrscheinlich.