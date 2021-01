US-Senatswahlen: Eine ganze Nation blickt nach Georgia

Als Donald Trump 1991 zuletzt in Amerikas Teppichboden-Hauptstadt Dalton aufschlug, begleitete er Marla Maples – später seine zweite Ehefrau –, die dort ihre ehemalige Highschool besuchte. Am Montagabend aber geht es in der 34.000 Einwohner-Stadt im Norden Georgias für Trump weder um die eigene Frau noch um Bodenbeläge. Sondern, O-Ton-Trump, „um die Zukunft Amerikas“.

Am Regionalflughafen von Dalton will der in zwei Wochen widerwillig abdankende US-Präsident letztmalig bei einer großen Kundgebung sein Gewicht in die Waagschale werfen. Denn tags drauf entscheiden sich im Südstaat die Machtverhältnisse in Washington: Die amtierenden republikanischen Senatoren David Perdue und Kelly Loeffler müssen sich einer Stichwahl stellen.