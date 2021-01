Trump verbrachte acht Feiertage mit Golfen, Twittern und Wüten

Der Oberste Gerichtshof, für den Trump während seiner Amtszeit selbst drei Richter ernannt hat, erhielt beispielsweise von ihm die Einschätzung, "völlig inkompetent und schwach" zu sein. Den republikanischen Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, bezeichnete der Noch-Präsident als "komplettes Desaster". Die Vorsitzenden seiner republikanischen Partei nannte er "erbärmlich". Und auch die Bundespolizei FBI und das "Wall Street Journal" bekamen ihr Fett weg.

Obwohl das Weiße Haus betonte, dass Trump auch in seinem Resort in Mar-a-Lago "unermüdlich für das amerikanische Volk" arbeite, schien dem Präsidenten die Lust auf Politik vergangen zu sein. Zwar reiste er am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) wieder zurück nach Washington, aber zu den dominierenden Bildern von seinen letzten Tagen im Amt werden jene gehören, auf denen er in einem weißen Polohemd und einer roten "Make America Great Again"-Baseballkappe Golf spielt.