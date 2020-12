„Projekt Verbrannte Erde“: Wie Trump Biden das Leben schwermacht

Zur „Lahme Ente“-Phase zwischen zwei US-Präsidentschaften gehört, dass der abgewählte dem neugewählten Staatschef zum Wohl der Nation nicht ohne Not zerschlagenes Porzellan hinterlässt. Donald Trump hat sich für einen anderen Weg entschieden. In den letzten 30 Tagen bis zur Angelobung Joe Bidens verfolgt der Amtsinhaber eine Agenda, die der CIA-Experte Chris Whipple mit dem massenhaften Säen von „Landminen“ vergleicht. „Er macht Biden den Übergang bei jeder Gelegenheit so schmerzhaft wie möglich.“

Das „Projekt Verbrannte Erde“ spielt sich auf mehreren Ebenen ab.