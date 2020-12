Bidens Kabinett: Weiblich. Schwul. Schwarz

Anderen Rufen aus der Partei ist Biden aber gefolgt. Dass mit Pete Buttigieg nicht nur sein ehemaliger Konkurrent, sondern erstmals auch ein homosexueller Mann das Verkehrsministerium leitet, ist ein wichtiges Signal an die Wählerschaft. Ebenso wie die Bestellung von Alejandro Mayorkas, einem geborenen Kubaner, zum Chef der Homeland Security. Er ist als Immigrant für Einwanderungspolitik zuständig – eine Premiere.

Ob das reicht, um die Kritiker in den eigenen Reihen zu kalmieren, muss sich zeigen. Eine erste Rückmeldung bekommt Biden am 5. Jänner: Dann werden die zwei offenen Senatorenposten in Georgia gewählt – und die entscheiden, ob die Demokraten die sehnlichst erhoffte Mehrheit auch im Senat erringen.