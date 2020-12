Zu viele alte Freunde? Kritik an Bidens Team wird laut

Doch vor allem am linken Flügel der Demokraten, der ja lange auf Bidens stärksten Gegenkandidaten Bernie Sanders eingeschworen war, wächst die Kritik an der moderaten Linie des zukünftigen Präsidenten.

Eine der prominentesten Stimmen dieses Lagers ist die New Yorker Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Sie fordert einen „Platz am Regierungstisch“ für ihre Progressiven und deren Forderungen. Es werde allmählich Zeit, dass Biden die großen Themen seiner Präsidentschaft klar mache. „Eine Postenbesetzung hier, eine Postenbesetzung da“, meinte sie gegenüber der New York Times, „wo sind die großen Themen, die politische Botschaft dieses Kabinetts?“

"Erfahrung reicht nicht"

Der Präsident, so kritisieren auch liberale Kommentatoren, würde sich zu sehr auf alte Freunde und Vertraute verlassen, um wirklich neue Wege einschlagen zu können. Bidens Kabinett sehe aus wie „ein Team aus Kameraden“. Nur Erfahrung und Kompetenz alleine, gibt sich auch ein junger frisch gewählte Kongressabgeordneter skeptisch, „reichen nicht aus, wenn man das Ziel hat, das Land besser zu machen.“