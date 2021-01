US-Firmen "entsetzt und besorgt" über Sturm auf das Kapitol

Verbände und Firmenchefs in den USA fürchten angesichts des gewaltsamen Sturms von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington um die Stabilität und Demokratie im Land. Am schärfsten fiel die Reaktion des Präsidenten des US-Industrieverbandes National Association of Manufacterers auf die Revolte am Mittwoch aus: Ihr Chef Jay Timmons forderte ein Amtsenthebungsverfahren gegen Wahlverlierer Donald Trump durch die noch amtierende republikanische Regierung. US-Präsident Trump habe „Gewalt angestachelt beim Versuch, an der Macht zu bleiben“, erklärte er.