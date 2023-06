US-Marine wusste seit Sonntag vom tödlichen Ende der “Titan”

Die Führung der gestern abrupt abgebrochenen Such- und Rettungsmission für das zur Titanic aufgebrochene Tauch-Boot Titan wusste offenbar sehr viel früher vom katastrophalen Ende der Tiefsee-Expedition.

Wie das Wall Street Journal berichtet, hatte die US-Marine mittels eines hochgeheimen Überwachungssystems bereits am vergangenen Sonntag entsprechende akustische Signale empfangen und eine “Unregelmäßigkeit” festgestellt, die zu einer Implosion oder Explosion in der Zone passen könnte, in der sich die Titan seinerzeit im Nord-Atlantik befand. Das sagte ein Sprecher der Navy der Zeitung.

➤ Mehr lesen: US-Küstenwache geht vom Tod der "Titan"-Besatzung aus