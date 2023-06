Verschollenes Tauchboot: War die Hülle der "Titan" zu dünn?

Bei der dritten, vierten und fünften Mission gab es keine Probleme mit dem Tauchboot, die zu einem Abbruch der Tauchgänge geführt hätten, heißt es in der Gerichtsakte. In einem Blog-Beitrag von Oceangate aus dem Jahr 2019 erklärte das Unternehmen, dass die meisten Schifffahrtsunternehmen verlangen, dass gecharterte Tauchboote von einer unabhängigen Gruppe wie dem American Bureau of Shipping klassifiziert werden.

Die "Titan" sei jedoch nicht klassifiziert, heißt es in dem Blogbeitrag. Denn dafür sei ein mehrjähriges Genehmigungsverfahren notwendig, was schnellen Innovationen im Wege steht. Zudem würden die Klassifizierungsbehörden nicht sicherstellen, "dass die Betreiber ordnungsgemäße Betriebsverfahren und Entscheidungsprozesse einhalten - zwei Bereiche, die für die Risikominderung auf See viel wichtiger sind." So sei die überwiegende Mehrheit der Unfälle auf See (und in der Luftfahrt) auf Bedienungsfehler und nicht auf mechanisches Versagen zurückzuführen.

Die Klassifizierung allein reiche nicht aus, "um die Sicherheit zu gewährleisten", so Oceangate.