Die Hoffnung auf das Überleben von "Titanic"-Abenteurern schwindet

Doch die Klopfgeräusche ließen sich Such-Koordinator Jamie Frederick zufolge nicht zuordnen.

„Wir wissen nicht, was das ist“, sagte er in Boston. Das Tauchboot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Die „Titan“ war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack des berühmten Luxusdampfers. Das „Titanic“-Wrack liegt in rund 3.800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff „Polar Prince“ ab.

Ein französisches Spezialschiff ist unterwegs

Die Suche aus der Luft und mit Schiffen wurde indes weiter verstärkt. Ein französisches Spezialschiff wird in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) vor Ort erwartet. Es hat einen Tauchroboter an Bord. Die in der Nacht auf Mittwoch aufgenommenen Geräusche, die zunächst als Klopfen interpretiert wurde, könnten einem beteiligten US-Experten zufolge viele Ursachen haben. „Aus meiner Erfahrung mit der Akustik kann ich Ihnen sagen, dass es Geräusche von biologischen Stoffen gibt, die für das ungeübte Ohr von Menschen gemacht klingen“, sagte Carl Hartsfield vom Oceanographic Systems Laboratory. Die Experten, unter anderem vom US-Militär, die die Aufnahmen abhören, seien aber dementsprechend geschult. Zudem gebe es auch einige Geräusche, die von Schiffen in dem Suchgebiet stammten.