Ex-Passagier zu Tauchboot: "Es ist für mich absolut beklemmend"

2021 war der deutsche Unternehmer Arthur Loibl an Bord der "Titan" unterwegs. Seine Fahrt dauerte ungefähr zehn Stunden.

Die Passagiere an Bord des verschollenen Bootes sind nun schon mehr als 80 Stunden an Bord. In der ZiB 2 sprach er Mittwochabend über seine Gedanken zu dem verschollenen Tauchboot.

Loibl nennt die Situation "absolut grausam". Und: "Man muss bedenken, die sitzen da drinnen auf engstem Raum, der Körper hat menschliche Bedürfnisse. Die haben sicher nicht Essen oder Trinken für 96 Stunden dabei und dann die seelische Belastung (…)."

Weitere Geschichten zum verschollenen U-Boot