Ehemaliger Titan-U-Boot-Teilnehmer: "Sie wissen, worauf sie sich einlassen"

Reiss erzählte im Gespräch mit der BBC von seiner Erfahrung: "Als ich auf das U-Boot stieg, dachte ich, das könnte das Ende sein." Außerdem, so der Produzent: "Niemand, der sich in dieser Situation befindet, wurde also überrascht. Sie alle wissen, worauf sie sich einlassen."

Abschließend verdeutlichte er noch: "Es ist wirklich eine Erkundung. Es ist kein Urlaub. Es ist kein Nervenkitzel, es ist kein Fallschirmspringen. Das sind Entdecker und Reisende, die etwas sehen wollen."