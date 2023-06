Tante des 19-jährigen Milliardärssohns: Er hatte Angst vor "Titan"-Trip

"Ich stellte mir Suleman vor, der ja nur 19 Jahre alt war, wie er gerade nach Luft ringt ... Es war beklemmend", sagte Azmeh Dawood in einem Telefoninterview von ihrem Haus in Amsterdam aus. Sie sei erschüttert gewesen, als OceanGate bestätigte, dass alle fünf Passagiere an Bord vermutlich tot seien. Die US-Küstenwache erklärte, dass die Trümmer im Suchgebiet auf eine "katastrophale Implosion" hindeuten.

"Ich kann es noch nicht fassen", sagte Azmeh Dawood schluchzend. "Es ist eine irreale Situation". Die letzten vier Tage seien für sie sehr quälend gewesen. Sie habe die Fernsehberichterstattung über die Suche nach "Titan" verfolgt, verzweifelt auf Neuigkeiten über ihren Bruder und Neffen gewartet - und das Schlimmste befürchtet.

"Ich fühle mich wie in einem schlechten Film mit einem Countdown, bei dem man nicht weiß, worauf man zusteuert", sagte sie. "Mir persönlich fällt es schwer, zu atmen, wenn ich an sie denke."