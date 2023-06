Gesunkenes Tauchboot: Diese Passagiere waren an Bord der "Titan"

Tiefsee-Erfahrung

Die Fahrt mit der "Titan" war nicht Hardings erste Unterwasser-Erfahrung. 2021 tauchte der Brite mit Victor Vescovo in einem Zweimann-U-Boot zum Challengertief, dem tiefsten Punkt des Marianengrabens und damit der Erde.

Nicht nur in die Tiefe, sondern auch in große Höhen reiste Harding bereits. 2022 war er Teil der Crew der "New Shepard"-Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Am 4. Juni 2022, also gut ein Jahr vor seinem Tot, ist er mit der Rakete ins Weltall gereist.