Notlage in Kiew: Klirrende Kälte, Schulen bis Februar geschlossen
Ukraine-Krieg: Die wichtigsten Entwicklungen zusammengefasst:
- Befeuert von einem Friedensplan, den US-Präsidenten Donald Trump vorgelegt hat, ringen Russland und die Ukraine seit Monaten um Frieden.
- Einfach sind die Verhandlungen nicht: Russland möchte den gesamten Donbass, die Ukraine schließt Gebietsabtretungen aus.
- Ein weiterer Knackpunkt: Sicherheitsgarantien. Dazu fand Anfang Jänner ein Treffen in Paris statt.
- Der ukrainische Präsident Selenskij kann sich Ende des Krieges bis Mitte 2026 vorstellen.
- Russland hat, wie auch im vorigen Winter, die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur intensiviert. Dabei kam auch die Hyperschallrakete Oreschnik zum Einsatz.
- In Kiew müssen aktuell Hunderttausende Menschen ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Selenskij kritisierte dafür Bürgermeister Klitschko.
Ukraine-Krieg: Alle aktuellen Entwicklungen
Kiews Oberbefehlshaber Syrskyj kündigt neue Offensive an
Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj hat parallel zu den laufenden Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende in einem Interview eine neue Offensive gegen Russlands Truppen angekündigt. Es gebe Erfolge bei der Mobilmachung und der Ausrüstung der ukrainischen Soldaten, sagte er in einem Interview des Medienportals "LB.ua". Die Ergebnisse seien besser als noch vor sieben Monaten.
Syrskyj geht davon aus, dass Russland sich weiter die gesamte Ukraine einverleiben wolle. "Daher werden wir entsprechend Offensivoperationen durchführen", sagte er. Die strategische Verteidigungsinitiative sei notwendig, weil die Ukraine allein durch Verteidigung keinen Sieg erringen könne. Ziel sei es, den Feind Russland zu einem noch höheren Aufwand bei Personal, Munition und Bewaffnung zu bringen.
Schon jetzt seien die Verluste der Russen bei den Kämpfen höher als auf ukrainischer Seite. Der Ukraine sei es gelungen, ihre Verluste weiter zu reduzieren, sagte Syrskyj. Die Ukraine verteidigt sich inzwischen seit fast vier Jahren mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg.
Russland kämpft mit steigenden HIV‑Zahlen
Weltweit sinkt die Zahl der Aids-Infizierten, in Russland steigt sie immer mehr an – auch bei Soldaten an der Front.
20-Jährige stirbt bei russischem Angriff in Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist nach Angaben der örtlichen Behörden eine 20-jährige Frau getötet worden. Eine Frau sei nach den vorliegenden Informationen durch einen Drohnenangriff auf ein privates Haus gestorben, erklärte der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, am frühen Sonntagmorgen im Onlinedienst Telegram. Regionalgouverneur Oleh Synehubow erklärte später, das Opfer sei erst 20 Jahre alt gewesen.
Bei dem Angriff sei ein weiterer Mensch verletzt worden, führte der Gouverneur aus Außerdem habe eine 41-Jährige in der Folge eine "akute Stressreaktion" erlitten.
Ukraine kündigt Gespräche mit USA für Samstag an
Die Ukraine hat für heute Gespräche in den USA über die "zukünftige Sicherheitsarchitektur" und die "langfristige ökonomische Entwicklung" des osteuropäischen Landes angekündigt. Dabei solle an Abkommen über Sicherheitsgarantien und zum "wirtschaftlichen Aufblühen der Ukraine" mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet bis zu 690 Milliarden Euro gearbeitet werden, schrieb die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanischyna, auf Facebook.
Kreml gibt sich offen für Gespräche mit Europäern
Der Kreml sieht in europäischen Aussagen zu einem Dialog mit Russland eine positive Entwicklung. Moskau habe entsprechende Äußerungen insbesondere aus Paris, Rom und sogar Berlin festgestellt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge. Das entspreche mit der Moskauer Sichtweise.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bei einem Neujahrsempfang in Halle Hoffnung auf einen Ausgleich mit Russland in der längeren Perspektive ausgedrückt. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach sich vor rund einer Woche mit Blick auf die internationalen Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dafür aus, dass Europa wieder mit Russland spricht.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits im Dezember gesagt, dass es nützlich sein könnte für Europa und die Ukraine, wieder mit Kremlchef Wladimir Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. "Ansonsten diskutieren wir untereinander mit Verhandlungsführern, die allein mit den Russen diskutieren werden. Das ist nicht optimal."
Klirrende Kälte, Schulen in Kiew bis Februar geschlossen
Nach den massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine werden in der Hauptstadt Kiew bis Anfang Februar sämtliche Schulen geschlossen. Dies gab Bürgermeister Vitali Klitschko bekannt.
In insgesamt 6.000 Wohngebäuden war bei klirrender Kälte die Heizung ausgefallen, nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko waren am Freitag immer noch 100 Gebäude ohne Heizung.
Selenskij drängt auf höhere Stromimporte
Vor dem Hintergrund neuer russischer Attacken auf Energieanlagen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij vom Ministerkabinett Lösungen innerhalb eines Tages gefordert. "Vor allem damit der Import von Strom und aller Möglichkeiten für die Reserveversorgung erhöht wird", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Dafür sei auch eine stärkere Kooperation zwischen den örtlichen Regierungsorganen und den Energieunternehmen notwendig.
Er kündigte tägliche Beratungen mit Regierungsmitgliedern und regionalen Verantwortlichen zur Lage im Energiesektor an. Gesondert habe es zudem eine Beratung mit Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow und dem Chef der Luftstreitkräfte Anatolij Krywonoschko zum Schutz der Energieanlagen gegeben. "Heute gab es erneut heftige Raketenschläge auf Charkiw, eben auf die kritische Infrastruktur. Drohnen flogen heute früh und jetzt am Abend auf Kiew", stellte Selenskij fest.
Schwer sei die Lage auch im Grenzgebiet zu Russland und den Gebieten Dnipropetrowsk und Odessa. Er kündigte neue Gespräche mit Verbündeten an, um eine Stärkung der Flugabwehr zu erreichen. Dabei habe er bereits mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte über den Kauf von Raketen für Flugabwehrsysteme gesprochen.
Russische Rakete trifft Schwarzmeer-Hafen Tschornomorsk
Durch einen russischen Raketenangriff auf den ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk ist nach offiziellen Angaben ein Seemann auf einem Frachter unter der Flagge Maltas verletzt worden. Der Angriff habe außerdem drei Container beschädigt, die verladen werden sollten, teilte der ukrainische Minister für Regionalentwicklung, Olexij Kuleba, auf Telegram mit. Russland und die Ukraine haben in den vergangenen Wochen häufiger Schiffe im Schwarzen Meer beschossen.
In den ukrainischen Häfen trifft dies vor allem den Export von Getreide und anderen Gütern per Schiff. Die ukrainischen Angriffe richteten sich gegen leere Tanker, die zum Beladen mit Öl den russischen Hafen Noworossijsk ansteuerten. So soll der russische Ölexport gestoppt werden, mit dem der Kreml seine Kriegskasse füllt.
In zwei Fällen wurden auch Tanker attackiert, die Öl aus Kasachstan transportieren sollten. Das kasachische Außenministerium in Astana beschwerte sich über diese Störung des Schiffsverkehrs.
Polnischer Regierungschef rügt Trump
Polens Premier Donald Tusk hat den Sager von US-Präsident Donald Trump kritisiert, wonach der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskij ein Hindernis für eine Ukraine-Friedensvereinbarung sei. Nicht Selenskij, sondern Russland lehne den von den USA vorbereiteten Friedensplan ab, schrieb Tusk am Donnerstag auf X. "Die einzige Antwort Russlands waren weitere Raketenangriffe auf ukrainische Städte." Einzige Lösung sei mehr Druck auf Moskau: "Das wisst ihr alle."
In einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters hatte Trump auf die Frage, warum die von den USA geführten Verhandlungen noch zu keinem Ende des Ukraine-Kriegs geführt hätten, geantwortet: "Selenskij". Trump sagte weiter, nach seiner Einschätzung sei Kreml-Chef Wladimir Putin eher bereit als die ukrainische Führung, einen Deal zu machen und die Kämpfe zu beenden.
Russland: Haben 300 Quadratkilometer eingenommen
Russland hat nach Aussage von Generalstabschef Waleri Gerassimow in der ersten Jännerhälfte mehr als 300 Quadratkilometer Territorium in der Ukraine eingenommen. Im vergangenen Jahr habe Russland demnach 6640 Quadratkilometer erobert.
Waffenruhe: OSZE will Rolle spielen
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa will im Falle einer Waffenruhe in der Ukraine eine Rolle spielen. Die OSZE könne eine "nützliche Plattform für Dialog, Mechanismus zur Unterstützung der Waffenruhe oder ein gezielter stabilisierender Akteur" sein, sagte der Schweizer Außenminister und aktuelle OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis am Donnerstag in Wien bei der Vorstellung der Prioritäten des Schweizer Vorsitzes im Jahr 2026.
Die OSZE sei bereit, "zu beobachten, dokumentieren und Frieden zu unterstützen". Der Krieg in der Ukraine habe die OSZE "in die tiefste Krise" seit ihrer Gründung vor 50 Jahren gestürzt, betonte Cassis, der auch die sofortige Freilassung von drei in Russland inhaftierten OSZE-Mitarbeitern forderte.
Moskau: Kiew griff griechischen Tanker im Schwarzen Meer an
Das russische Verteidigungsministerium hat die Ukraine für den Angriff auf einen griechischen Tanker im Schwarzen Meer am Dienstag verantwortlich gemacht. Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker 'Matilda' sei etwa 100 Kilometer vor der Stadt Anapa von zwei ukrainischen Drohnen angegriffen worden, erklärte das Ministerium am Mittwoch auf Telegram. Im Schwarzen Meer sei ein Notsignal empfangen worden.
Kiew reagierte zunächst nicht auf die Vorwürfe. Die Ukraine hat immer wieder Energieinfrastruktur in Russland ins Visier genommen - als Vergeltung für die seit fast vier Jahren anhaltende Großoffensive Russlands in der Ukraine. Athen teilte mit, der griechische Außenminister werde mit europäischen Partnern über die Angriffe sprechen.
Aus Drohnenminister wird Verteidigungsminister
Mychajlo Fedorow wurde am Mittwoch als vierter ukrainischer Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn ins Amt eingesetzt. Für die Ernennung des ehemaligen Digitalisierungsministers stimmte eine deutliche Mehrheit von 277 Abgeordneten. Die Kandidatur war gemäß der Verfassung auch von Selenskij eingereicht worden.
In einer weiteren Abstimmung wurde Ex-Regierungschef Denys Schmyhal zum neuen Energieminister und ersten Vizeregierungschef ernannt. Tags zuvor war er nach nicht einmal sechs Monaten im Amt als Verteidigungsminister entlassen worden.
Neuer EU-Kredit an Ukraine soll vor allem Militär stärken
Die EU will die bewilligten Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro aufteilen. Ein Drittel soll in den allgemeinen Staatshaushalt fließen und zwei Drittel in militärische Ausrüstung, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Die 60 Milliarden Euro für das Militär sollen ihr zufolge hauptsächlich für den Kauf von Ausrüstung aus europäischen Ländern verwendet werden.
Mit der Unterstützung werde sichergestellt, dass die im Februar 2022 von Russland angegriffene Ukraine einerseits ihre Verteidigung auf dem Schlachtfeld stärken und ihre militärischen Fähigkeiten ausbauen könne sowie andererseits den Staat sowie die grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen aufrechterhalten könne, sagte von der Leyen.
Parlament verlängerte Kriegsrecht und Mobilmachung bis Mai
In der von Russland angegriffenen Ukraine sind das geltende Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung bis Anfang Mai verlängert worden. Für beide Gesetzvorlagen stimmte am Mittwoch jeweils eine deutliche Mehrheit von mehr als 300 Abgeordneten des Parlaments in Kiew mit derzeit de facto 424 vergebenen Sitzen. Die Entwürfe waren von Staatspräsident Wolodymyr Selenskij eingereicht worden. Die Ukraine hat zudem einen neuen Verteidigungsminister.
Tote bei Drohnenangriffen auf Russland
Bei gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es Tote und Schäden bei der Energieversorgung gegeben. In der Region Belgorod wurde nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow in der Nacht auf Mittwoch eine Frau im Dorf Sosuli bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Demnach wurde ein Auto getroffen, der Fahrer sei verletzt worden. Am späten Dienstagabend sei ein Mann bei der Explosion einer Drohne in der Stadt Schebekino umgekommen.
In der südrussischen Stadt Rostow seien vier Menschen bei einem ukrainischen Angriff verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, bei Telegram. Es sei zu Feuern in mehreren Wohnungen mehrstöckiger Häuser gekommen, in einer davon wurde demnach ein toter Mann gefunden. Sljussar sprach außerdem von zwei Feuern im Industriegebiet der Stadt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Razzia in Parteibüro von ukrainischer Ex-Regierungschefin Timoschenko
Das Büro der Vaterlandspartei der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko in Kiew ist am Mittwoch von Ermittlern der ukrainischen Antikorruptionsbehörden durchsucht worden. Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) informierten über eine Verdachtsmitteilung zur Chefin einer Parlamentsfraktion. Sie soll das Abstimmungsverhalten von Abgeordneten anderer Parlamentsgruppen mit Geldzahlungen beeinflusst haben.
Timoschenko selbst schrieb nach der Razzia auf Facebook: "Über 30 bis an die Zähne bewaffnete Männer haben ohne Vorlage jeglicher Dokumente faktisch das Gebäude besetzt und die Mitarbeiter als Geiseln genommen." Sie bezeichnete die Maßnahme als "PR-Aktion" und wies "alle absurden Anschuldigungen kategorisch zurück". Es seien Telefone, Parlamentsdokumente und "persönliche Ersparnisse" beschlagnahmt worden.
Bericht: US-Vertreter treffen noch im Jänner Putin
Der Sondergesandte des Weißen Hauses, Steve Witkoff, und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, planen einem Medienbericht zufolge eine Reise nach Moskau für ein Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Die Begegnung könne noch in diesem Monat stattfinden, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.
Das Vorhaben könnte jedoch wegen der Unruhen im Iran verschoben werden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen.
Großbritannien entwickelt ballistische Rakete für Ukraine
Großbritannien will rasch eine ballistische Rakete mit kurzer Reichweite für die Ukraine entwickeln. Das Projekt mit dem Namen Nightfall soll innerhalb eines Jahres nach der Vergabe die ersten Prototypen liefern, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern und einer Tragkraft von 200 Kilogramm hochexplosiver, konventioneller Sprengköpfe sollen sie dem ukrainischen Militär die Fähigkeit zu schnellen Schlägen verleihen.
Dem britischen Verteidigungsminister John Healey zufolge ist die Ankündigung auch eine Reaktion auf den russischen Einsatz der ballistischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gegen zivile Infrastruktur vergangene Woche.
35.000 Haushalte um Odessa ohne Strom
Für 35.000 Haushalte im südukrainischen Gebiet Odessa ist nach einem russischen Drohnenangriff der Strom ausgefallen. Das teilte der Stromversorger DTEK mit und sprach von einem schweren Schaden. "Die Wiederherstellung der Versorgung braucht Zeit", hieß es in der Mitteilung. In der Hafenstadt Odessa traf der Angriff ein Objekt der Infrastruktur und ein Wohnhaus, wie Bürgermeister Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden.
Wegen der schweren Luftangriffe der vergangenen Tage gibt es in der Hauptstadt Kiew, in Dnipro, Odessa und anderen Städten der Ukraine so gut wie keinen Strom. Deshalb fallen auch Heizung und Wasser aus. Zugleich herrscht strenger Frost von Nachttemperaturen bis minus 18 Grad. Die Lage ist für Millionen Menschen äußerst angespannt.
Großbritannien will neue Raketen für die Ukraine entwickeln
Großbritannien will nach eigenen Angaben für die Ukraine eine neue ballistische Rakete für Angriffe auf weit entfernte Ziele entwickeln. Die Regierung in London schreibt dazu für das Projekt "Nightfall" einen Wettbewerb zur schnellen Entwicklung von bodengestützten Raketen aus. Diese sollen einen 200 Kilogramm schweren Sprengkopf mehr als 500 Kilometer weit tragen.
Kiew berichtet von Angriffen auf russische Bohrplattformen
Ukrainische Militärs haben die Beschädigung von drei russischen Ölbohrplattformen im Kaspischen Meer für sich beansprucht. Die Plattformen des russischen Ölgiganten Lukoil dienten der Versorgung der russischen Streitkräfte in der Ukraine, teilte der ukrainische Generalstab in Kiew auf Telegram mit.
Die Generalität machte keine Angaben zur Art des Angriffs, sprach aber von "direkten Treffern", sodass der Einsatz von Langstreckendrohnen möglich schien. Die Spezialkräfte der Ukraine veröffentlichten dazu ein Video, das den Angriff aus der Sicht angreifender Drohnen zeigt.
Eine Tote nach nächtlichen Drohnenangriffen in Russland
In der westrussischen Region Woronesch ist nach Behördenangaben eine Frau an den Folgen eines nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffs gestorben. "Zu unserem großen Bedauern ist in der Nacht eine junge Frau auf der Intensivstation gestorben, die Verletzungen durch auf ein Wohnhaus gefallene Drohnentrümmer erlitten hat", erklärte Gouverneur Alexander Gussew am Sonntag auf Telegram. Eine Frau liege im Spital, zwei Verletzte seien nach ambulanter Behandlung entlassen worden.
Nach Angaben Gussews handelt es sich um einen "der schwersten Drohnenangriffe seit Beginn der militärischen Spezialoperation" auf die Stadt. Mit dem Begriff bezeichnen russische Funktionäre den von Präsident Wladimir Putin vor knapp vier Jahren befohlenen Krieg gegen die Ukraine.
UNO-Sicherheitsrat tagt Montag zu Oreschnik-Angriff
Der UNO-Sicherheitsrat wird sich nach ukrainischen Angaben am Montag in einer Dringlichkeitssitzung mit dem jüngsten russischen Großangriff befassen, bei dem auch eine ballistische Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt worden war, teilte Außenminister Andrij Sybiha am Samstag auf der Plattform X mit. "Bei dem Treffen wird es um die eklatanten Verstöße Russlands gegen die UN-Charta gehen", schrieb er.
Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau lag zunächst nicht vor. Russland gehört zu den Veto-Mächten im Sicherheitsrat.
142 Medienmitarbeiter seit Kriegsbeginn getötet
Seit Beginn der groß angelegten Invasion Russlands sind in der Ukraine 142 Medienmitarbeiter getötet worden. "Wenn wir jedoch speziell über das Jahr 2025 sprechen, wurden drei Journalisten getötet, und sie starben infolge gezielter Angriffe durch russische Drohnen", ergänzte im Fernsehen Sergiy Tomilenko, Vorsitzender der Nationalen Journalistenunion der Ukraine, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform meldete. Drohnenangriffe seien die größte Bedrohung für Journalisten.
Journalisten zählten "zu den vorrangigen Zielen" für Russen. "Wir wissen, dass die Russen neue Technologien gegen Journalisten einsetzen, insbesondere um sie einzuschüchtern [...] und um die Berichterstattung über die Kriegsverbrechen Russlands in diesem Krieg zu verhindern", fügte er hinzu. Tomilenko merkte an, dass zu den Sicherheitsempfehlungen für Journalisten gehört, keine "Press"-Kennzeichnungen zu verwenden und dementsprechend Fahrzeuge, kugelsichere Westen oder Helme nicht zu kennzeichnen.
"Wenn früher in allen klassischen Sicherheitshandbüchern für Journalisten - einschließlich jener der UNESCO-Zentrale und von Reporter ohne Grenzen - die Kennzeichnung 'Press' immer ein Signal an alle Kriegsparteien war, dass es sich um einen unbewaffneten Zivilisten, einen Medienmitarbeiter handelt, wissen wir heute, dass das Label 'Presse' tatsächlich ein Trigger ist." Das ukrainische Kulturministerium hatte zuvor bekanntgegeben, dass 205 Künstler seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 getötet worden seien.
Klitschko rät Bürgern von Kiew zum Verlassen der Stadt
Nach dem schweren russischen Luftangriff auf Kiew hat Bürgermeister Vitali Klitschko den Einwohnern zum zeitweiligen Verlassen der Dreimillionenstadt geraten. 6.000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. "Die städtischen Dienste arbeiten im Notfallmodus." Der Angriff der vergangenen Nacht sei für die Infrastruktur von Kiew der bisher folgenschwerste des Krieges gewesen.
Die Lage werde durch den strengen Winter verschärft. Wer anderswo Energie und Wärme finden könne, sollte die Hauptstadt vorübergehend verlassen, schrieb Klitschko. Dies sei kein offizieller Aufruf zur Evakuierung, sondern als Ratschlag an die Kiewer gemeint, auf ihre ofengeheizten Datschen zu fahren oder sich bei Verwandten und Freunden in weniger betroffenen Orten einzuquartieren.
-
Trump stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht
US-Präsident Trump signalisiert Unterstützung für ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Trump betont, dass er hofft, die neuen Sanktionen nicht einsetzen zu müssen.
-
Vier Tote bei russischem Angriff in Kiew
Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind vier Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Dies postete Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Der Angriff habe außerdem erhebliche Schäden an Wohnhäusern und der Infrastruktur verursacht und in einigen Bezirken zu Unterbrechungen der Wasserversorgung geführt. Klitschko zufolge war eines der Todesopfer ein Rettungssanitäter. Er sei bei einem Einsatz an einem von Drohnen getroffenen Wohnhaus getötet worden.
Vier weitere Mitglieder seines Teams seien bei dem Vorfall verletzt worden. Seit mittlerweile fünf Stunden heulen in der ukrainischen Hauptstadt die Alarmsirenen.
-
Russland meldet Einnahme von Ortschaft in Dnipropetrowsk
Russland hat die Einnahme einer weiteren Ortschaft in der Region Dnipropetrowsk gemeldet. Das 80 Kilometer von der Stadt Saporischschja entfernte Dorf Brazke sei erobert worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Die Ortschaft habe eine "große taktische Bedeutung", hieß es weiter. Moskau hat die Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson für annektiert erklärt - die Region Dnipropetrowsk jedoch nicht. Dort rückten die russischen Truppen im Sommer gegen eine zahlenmäßig unterlegene, schlechter ausgerüstete ukrainische Armee vor.
Russland: Ausländische Truppen wären "legitime Ziele"
Russland hat erneut vor der Stationierung ausländischer Soldaten in der Ukraine gewarnt. In diesem Fall würden die ausländischen Truppen und ihre Ausrüstung als "legitime militärische Ziele" der russischen Armee betrachtet, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau. "Diese Warnungen wurden mehrfach auf höchster Ebene wiederholt und bleiben weiter gültig", fügte die Außenamtssprecherin hinzu.
In ihrer Erklärung wurden die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten als Kriegstreiber kritisiert. "Die neuen militaristischen Erklärungen der sogenannten Koalition der Willigen und des Regimes in Kiew begründen eine echte 'Kriegsachse'", erklärte Sacharowa. Die Pläne dieser Länder seien "gefährlich" und "zerstörerisch". Die Warnung folgte auf Pläne Großbritanniens und Frankreichs, im Falle eines Waffenstillstands eine multinationale Truppe dort zu stationieren.
Regierung gibt Katholiken bedeutende Kirche zurück
Nach jahrelangem Streit hat die ukrainische Regierung die zu den Schmuckstücken Kiews zählende Nikolauskirche der römisch-katholischen Pfarre St. Nikolaus zur kostenlosen Nutzung zurückgegeben, meldete Kathpress am Donnerstag. Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko lobte die "historische Entscheidung". Sie erklärte bei einem Gottesdienst laut Medienberichten, die Pfarre erhalte durch die offizielle Übergabe mehr Möglichkeiten für ihr Gemeindeleben an dem "symbolträchtigen Ort".
Kiews Bischof Witalij Krywyzkyj äußerte sich ebenfalls zufrieden über die jetzige Nutzungsvereinbarung zwischen dem Kulturministerium und der Pfarre. Sie gilt für die nächsten 50 Jahre. Damit endet auch ein von den Katholiken vor Gericht gewonnener Rechtsstreit um die Rückgabe der imposanten Kirche. Sie ist mit ihren beiden 62 Meter hohen Kirchtürmen allein schon deshalb ein Hingucker, weil sie das einzige neugotische Bauwerk in Kiew ist.
Blackout in Teilen der Ukraine
Russische Angriffe haben in der Nacht auf Donnerstag zu massiven Stromausfällen im Süden der Ukraine geführt. Die Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja waren nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums fast vollständig von der Stromversorgung getrennt. Noch etwa 800.000 Verbraucher waren demnach am Morgen im Gebiet Dnipropetrowsk weiterhin davon abgeschnitten. Reparaturarbeiten zur Versorgung mit Licht und Wärme dauerten den Angaben nach an.
Der Bürgermeister der Stadt Dnipro, Borys Filatow, verlängerte die Schulferien aufgrund der Situation um zwei Tage. Im Gebiet Saporischschja ist die Strom- und Heizungsversorgung nach Behördenangaben wiederhergestellt. Gouverneur Iwan Fedorow sprach vom ersten totalen Blackout in der gesamten Region seit Jahren.
Russland beklagt Tote nach ukrainischen Angriffen
Bei ukrainischen Angriffen sind nach russischen Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. In der Region Belgorod seien am Montagabend zwei Menschen bei Schlägen in Grenznähe zur Ukraine gestorben, schrieb Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram. In Twer kam laut Gouverneur Witali Koroljow unterdessen nach vorläufigen Angaben bei einer Gasexplosion ein Mensch ums Leben. Zunächst hatte es geheißen, der Brand sei durch Drohnentrümmer ausgelöst worden.
Insgesamt fing Russlands Luftverteidigung in der Nacht auf Dienstag ukrainische Drohnen über rund 20 russischen Regionen ab, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. In den russischen Grenzregionen Brjansk und Belgorod wurden jeweils 29 und 15 ukrainische Drohnen abgefangen sowie sechs über Twer, das etwa 180 Kilometer von Moskau entfernt liegt.
Darum geht es beim Ukraine-Treffen in Paris
Selenskij tauscht auch Chef des Geheimdienstes SBU aus
Wolodymyr Selenskij will den Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, Wassyl Maljuk, ersetzen. Dies sei Teil einer umfassenderen Regierungsumbildung, bei der auch der Stabschef des Präsidenten ausgetauscht wurde, erklärte Selenskij am Montag auf der Plattform X. Er habe Maljuk gebeten, sich stattdessen stärker auf Kampfeinsätze zu konzentrieren.
"Es muss mehr ukrainische asymmetrische Operationen gegen den Besatzer und den russischen Staat geben und solidere Ergebnisse bei der Ausschaltung des Feindes", fügte der Präsident hinzu. Maljuk hatte die Leitung des SBU im Jahr 2023 übernommen. Unter seiner Führung hat der Dienst eine Reihe aufsehenerregender Einsätze ausgeführt, darunter Angriffe auf die Krim-Brücke und auf Stützpunkte russischer strategischer Bomber.
Ukraine-Treffen am Dienstag in Paris - Merz reist an
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz nimmt am Dienstag in Paris an Beratungen über ein Ende des Ukraine-Krieges teil. Das kündigte ein stellvertretender Regierungssprecher in Berlin an. Merz werde auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an einem Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" teilnehmen.
Zu dem Treffen am Dienstagnachmittag würden neben Merz weitere Staats- und Regierungschefs aus Europa, Vertreter der EU und der NATO sowie der USA und der Ukraine erwartet. Einige Teilnehmer würden an Ort und Stelle präsent sein, andere online zugeschaltet. Der deutsche Regierungschef werde in Präsenz teilnehmen.
Kanadische Ex-Vizeregierungschefin neue Selenskij-Beraterin
Wolodymyr Selenskij hat die frühere kanadische Vize-Regierungschefin Chrystia Freeland zu seiner Wirtschaftsberaterin ernannt. Er begründete dies mit ihrer Erfahrung bei der Anwerbung von Investitionen. "Die Ukraine muss jetzt ihre innere Widerstandsfähigkeit stärken", schrieb Selenskyj am Montag auf der Online-Plattform X.
Dies sei sowohl für den Wiederaufbau des Landes nötig, falls die Diplomatie rasch Ergebnisse liefere, als auch zur Stärkung der Verteidigung, falls die Beendigung des Krieges wegen Verzögerungen seitens der Partner länger dauere, so Selenskij. Freeland, die ukrainische Vorfahren hat, war von 2019 bis 2024 stellvertretende Ministerpräsidentin Kanadas. Sie ist Abgeordnete im kanadischen Parlament und zudem Sondergesandte der Regierung in Ottawa für die Ukraine.
Aufregung über Aussagen von tschechischem Parlamentschef
Die Neujahrsbotschaft des Chefs des tschechischen Abgeordnetenhauses, Tomio Okamura, in der er die EU-Hilfe für Kiew sowie die Ukraine selbst scharf kritisiert hat, schlägt in Tschechien hohe Wellen. Er hatte in seiner kontroversen Rede einen Stopp der militärischen und finanziellen Hilfe für die Ukraine gefordert. Das Geld fließe in alle Richtungen, und jeder profitiere davon. "Westliche Unternehmen und Regierungen ebenso wie ukrainische Diebe im Umfeld der Selenskyj-Junta, die Toiletten aus Gold bauen", so Okamura.
Der tschechische Außenminister und Chef der rechtskonservativen Partei Motoristen, Petr Macinka, stellte sich hinter Okamura, nachdem der ukrainische Botschafter in Prag, Wassyl Swarytsch, die Äußerungen des tschechischen Unterhausvorsitzenden als "unwürdig und völlig inakzeptabel" zurückgewiesen hatte. Der Botschafter hatte die Abberufung Okamuras von seinem Amt gefordert. Macinka lud den ukrainischen Botschafter deswegen ins Außenministerium vor.
Unterdessen kamen kritische Reaktionen aus Kiew. Laut Außenminister Andrij Sybiha hat Botschafter Swarytsch "völlig richtig auf die empörenden Beleidigungen von Okamura gegenüber der Ukraine reagiert". Alle ukrainischen Botschafter seien angewiesen, die Würde der Ukraine zu wahren. Noch schärfer reagierte der ukrainische Amtskollege von Okamura, Russlan Stefantschuk.
Besorgt über die Aussagen von Okamura zeigte sich der tschechische Staatschef Petr Pavel. Die Rede des Unterhauschefs, der der dritthöchste Vertreter des Staates sei, "gibt nicht nur unseren Bürgern, sondern auch unseren Verbündeten und Partnern im Ausland Anlass zur Sorge." Als "beschämend und inakzeptabel" kritisierten die tschechischen Oppositionsparteien die Rede von Okamura.
Moskau derzeit täglich Ziel ukrainischer Drohnenangriffe
Die Ukraine greift die russische Hauptstadt Moskau seit Jahresbeginn offenbar täglich mit Drohnen an. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, allein bis Sonntag Mitternacht seien 57 Drohnen über der Region Moskau zerstört worden. Wegen der Angriffe müssen die Flughäfen in der Hauptstadt nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija immer wieder vorübergehend schließen. Eine ukrainische Stellungnahme dazu liegt nicht vor.
Ein ukrainischer Drohnenangriff löste unterdessen in der Stadt Jelez in der russischen Region Lipezk einen Brand in einem Industriegebiet aus. Aber auch Russland griff die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Montag wieder aus der Luft an.
Trump: Glaube nicht an Angriff Kiews auf Putin-Residenz
Donald Trump geht nicht von einem Angriff der Ukraine auf die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin aus. Er glaube nicht, dass dieser Angriff stattgefunden habe, sagte der Republikaner auf eine Nachfrage von Journalisten. Vor einer Woche hatte Trump nach einem Gespräch mit Putin den angeblich geplanten Angriff noch kritisiert.
Seit dem 29. Dezember behauptet Russland, dass die Ukraine versucht habe, die Waldai-Residenz Putins mit Kampfdrohnen anzugreifen. Kiew hatte das vehement bestritten. Putin hatte auch Trump über den angeblich geplanten Angriff informiert, der danach etwa sagte: "Das ist nicht gut." Der US-Geheimdienst CIA hatte dann die Erkenntnis erlangt, dass die Ukraine weder Putin ins Visier genommen noch eine seiner Residenzen angegriffen hat, wie Medien wenige Tage später berichteten. Damit widersprach der Auslandsgeheimdienst den schweren Vorwürfen aus Moskau.
Selenskij bereitet sich auf diplomatische Woche vor
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij bereitet sich auf eine neue diplomatische Woche in den Bemühungen um eine friedliche Lösung für sein von Russland angegriffenes Land vor. "Es werden Treffen in Europa stattfinden, die für die Ukraine einen weiteren Beitrag zu unserem Schutz und zur Beendigung des Krieges leisten sollen", teilte er in seiner abendlichen Videoansprache mit. Über Zeit und Ort der Gespräche nannte Selenskij keine Details.
Medwedew könnte sich Entführung von Merz vorstellen
Analog zu dem Vorgehen der USA in Venezuela kann sich Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew ähnliche Entführungsaktionen gegen andere Staats- oder Regierungschefs vorstellen, unter ihnen Bundeskanzler Friedrich Merz. "Die Entführung des Neonazis Merz könnte eine hervorragende Wendung in dieser Karnevalsserie sein", sagte Medwedew, aktuell Vizevorsitzender des nationalen Sicherheitsrats in Moskau, in einem Gespräch mit der Staatsagentur Tass.
Ein solches Szenario hätte durchaus etwas Realistisches an sich, meinte er. "Es gibt sogar Gründe, ihn in Deutschland zu verfolgen, daher wäre es kein Verlust, zumal die Bürger umsonst leiden."
Mindestens 25 ukrainische Drohnen vor Moskau abgeschossen
Russland hat am Sonntag nach eigenen Angaben mindestens 25 ukrainische Drohnen abgeschossen, die sich der Hauptstadt Moskau genähert hätten. Wie die russischen Behörden mitteilten, wurde dabei niemand verletzt. Drei von vier Moskauer Flughäfen wurden vorübergehend für den Luftverkehr gesperrt. Dies führte zu zahlreichen Flugverspätungen. Die Ukraine äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.
Toter bei Angriff auf russische Grenzregion gemeldet
Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod meldete am Sonntag einen ukrainischen Drohnenangriff, bei dem ein Mann getötet worden sei. Zudem seien eine Frau und ein vierjähriges Kind verletzt worden, teilte Wjatscheslaw Gladkow weiter mit. Ihr Zustand sei ernst, sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr habe einen Brand gelöscht, der nach dem Angriff ein Auto erfasst habe.
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien in der Nacht 90 ukrainische Drohnen und Sonntag früh 42 weitere Drohnen abgeschossen worden. Drei von ihnen seien Richtung Moskau unterwegs gewesen.
Selenskyj: Rund 2.000 Luftangriffe in Neujahrswoche
Selenskyj hat nach rund 2.000 russischen Luftangriffen in der Neujahrswoche zu mehr Unterstützung für sein Land aufgerufen. "Stabilität und Vorhersehbarkeit der Hilfe für die Ukraine sind das, was Moskau wirklich zur Diplomatie bewegen kann. Wir zählen auf weitere Verteidigungshilfe", schrieb Selenskyj auf Telegram. Im Laufe der vergangenen Woche habe Russland mehr als 1.070 Gleitbomben, fast 1.000 Drohnen und sechs Raketen eingesetzt.
Dabei erinnerte Selenskyj in einem Video auch an einen Angriff auf die Stadt Charkiw; dort gab es am 2. Jänner zahlreiche Opfer. Am Sonntag stieg die Zahl der aus den Trümmern eines getroffenen Hauses geborgenen Toten auf vier, wie die Behörden mitteilten. Mehr als 30 Menschen waren verletzt worden.
Trump unzufrieden mit Putin
US-Präsident Donald Trump ist unzufrieden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem andauernden Krieg gegen die Ukraine. „Ich bin nicht begeistert von Putin. Er tötet zu viele Menschen“, sagte Trump auf einer Pressekonferenz zur US-Militäraktion in Venezuela. 14.40 Uhr - Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal soll nach dem Willen von Präsident Wolodymyr Selenskij neuer Energieminister und erster stellvertretender Ministerpräsident werden. Selenskij rief die Abgeordneten des Parlaments auf, den Vorschlag zu unterstützen. Die Erfahrung Schmyhals sei angesichts der zunehmenden russischen Angriffe für die Stabilität des Energiesektors von entscheidender Bedeutung, betont Selenskij.
Gespräche zur Ukraine mit Sicherheitsberatern fortgesetzt
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich Sicherheitsberater aus mehreren Staaten erneut zu Verhandlungen über die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes getroffen. "Ich hoffe, dass 2026 das Jahr des Friedens wird", sagte Chefunterhändler Rustem Umjerow Medien in Kiew zufolge. Bei Telegram veröffentlichte er auch Fotos von der Zusammenkunft. Gekommen seien Diplomaten und Sicherheitsberater aus 14 Staaten der EU und und Kanada.
