Selenskij: Friedensgespräche könnten in Österreich stattfinden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij sieht das neutrale Österreich als möglichen Ort für Friedensverhandlungen mit Russland. Trotz des Angriffs der USA auf den Iran sei das diese Woche geplante trilaterale Treffen mit den Amerikanern nicht verschoben worden, erklärte Selenskij im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. "Das nächste Treffen könnte also wie geplant am Donnerstag oder Freitag stattfinden, vielleicht nicht in Abu Dhabi. Ich würde Genf oder zumindest einen europäischen Ort bevorzugen, denn der Krieg findet auf unserem Kontinent statt. Wenn Russland einen neutralen Ort will, kommen Österreich, der Vatikan oder die Türkei infrage. Wir hoffen auf einen weiteren Gefangenenaustausch", so Selenskij.

Selenskij sieht Putin nach Iran-Angriff geschwächt Nach dem Angriff auf den Iran sei der russische Präsident Wladimir Putin schwächer. "Putin redet, aber handelt nicht - das zeigt, dass er ein schwacher Verbündeter der Iraner ist", erklärte der ukrainische Präsident. Die Ukraine sei die europäische Frontlinie. "Wir sind eure Verteidigung, und die Europäer wissen das. Das sieht man jetzt im Nahen Osten: Gegen iranische Drohnen reichen Flugzeuge und Raketen allein nicht aus", so der Präsident.

"Iraner produzieren viele Waffen für Russland" Selenskij begrüßte den Beschluss der USA, iranische Militärziele zu attackieren. "Die Iraner produzieren viele Waffen für Russland, insbesondere Drohnen und Raketen. Jetzt werden sie das wohl nicht mehr tun können - vielleicht werden stattdessen die Russen sie bewaffnen", sagte Selenskij . Mit der Attacke auf den Iran sei ein Regime angegriffen worden, das Atomwaffen bauen will. "Die Ukraine hingegen wurde mit Bodentruppen überfallen; seit zwölf Jahren versucht Russland, uns mit Gewalt zu besetzen. Im iranischen Szenario sehe ich eher die Gefahr eines lang anhaltenden Krieges. Wenn nicht verhandelt wird, wird es immer mehr zivile Opfer geben - der Iran ist eine Gesellschaft, die zwischen Regimeanhängern und -gegnern gespalten ist", so der ukrainische Präsident.